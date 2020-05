Anzeige

Immer mehr Eltern sind darauf angewiesen, dass ihre Kinder in Kitas betreut werden können, weil beide berufstätig sind. In Corona-Zeiten fällt diese Sicherheit weg. Auch Homeoffice-Regelungen lösen das Problem oft nicht. Dennoch ernten Eltern, die sich über die Situation beschweren, häufig Unverständnis.

Klappt es in den nächsten Tagen? Bekommt das Kind endlich einen der raren (Not-)Betreuungsplätze? Diese bange Frage treibt unzählige junge Eltern um. Mit tiefem Mitgefühl seiner Mutter können Patrick (36) und seine Frau angesichts der Kita-Misere allerdings nicht rechnen – eher mit einer spitzen Bemerkung über den „hausgemachten“ Stress.

„Sie hat mir erklärt: ,Solche Probleme hatten wir früher nicht’“, erzählt der junge Vater. „Und als wir unsere Tochter damals im Alter von einem Jahr halbtags in der Kita angemeldet haben, da haben uns beide Großmütter deutlich mitgeteilt, dass sie es überhaupt nicht gut finden, ein Kind so früh in Betreuung zu geben. Wir könnten ja auch mal auf etwas Geld und Urlaub verzichten.“

Auch Lisa (32), vollberufstätige Mutter von zwei Kleinkindern, die seit der Kita-Schließung durchs Homeoffice purzeln, musste sich im corona-bedingten Ausnahmezustand schon einige Seitenhiebe gefallen lassen. „Ich habe mehrfach zu hören bekommen, ich hätte mir eben vorher überlegen sollen, was es bedeutet, Kinder zu bekommen“, berichtet die Akademikerin aus dem Raum Karlsruhe.

Solche Sprüche von Bekannten verletzen sie – und machen sie wütend. „Ich fühle mich von der Politik allein gelassen“, sagt Lisa. „Es ist immer gewollt, dass beide Eltern arbeiten und Steuern zahlen, am besten noch in Vollzeit – aber jetzt lässt man uns total hängen.“

Sie habe sich die Entscheidung für den Nachwuchs sehr wohl überlegt, betont sie. Ihr Ehemann gehört zu den Ausnahmevätern, die in Teilzeit arbeiten. „Unser Betreuungssystem funktioniert normalerweise sehr gut“, sagt Lisa.

Familien sind „bis zur Oberkante“ belastet

Aber normal ist eben nichts mehr, seit das Coronavirus die Kitas im Würgegriff hat. Leute wie Lisa und Patrick trifft das besonders hart – das betont Cornelia Spachtholz, Vorsitzende des Verbands berufstätiger Mütter (VBM). „Es ist die erste Elterngeneration, die daran gewöhnt ist, dass diese Unterstützung durch Kita und Schulbetreuung da ist – und auch die Unternehmen haben sich daran gewöhnt“, sagt sie. „Die Familien sind derzeit bis zur Oberkante belastet.“

Es ist sozusagen die Generation Elterngeld, die jetzt so unter Druck steht. Denn als der Staat im Jahr 2007 die Lohnersatzzahlung in der Elternzeit einführte, hat er auch eine klare Verhaltensänderung eingeleitet. Vor 20 Jahren war es noch üblich, dass junge Paare im Babyjahr von nur einem Gehalt lebten – und anschließend pausierten die Mütter oft sogar drei Jahre im Job.

Elterngeld sorgt für mehr berufstätige Eltern

Bei mehreren Kindern dehnten sie die Auszeit nicht selten auf sechs oder neun Jahre aus. Seit das Elterngeld fließt, vermeiden immer mehr Paare, dass sie überhaupt in eine Phase mit großen Verdienstausfällen geraten. „Die Einführung des Elterngelds im Jahr 2007 hat bewirkt, dass Frauen zwischen den Geburten häufiger in ihren Beruf zurückkehren als vorher“, konstatierte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) erst kürzlich, zumindest bezogen auf die westdeutschen Frauen.

Vor dem Elterngeld hätten 80 Prozent von ihnen mit der Geburt des ersten Kindes ihren Job aufgegeben und erst nach Abschluss der Familienphase wieder eine Arbeit aufgenommen. Seit der Reform kommen 41 Prozent der Frauen nach kurzer Elternzeit zurück in den Job. Bei den Akademikerinnen ist die Quote höher: 54 Prozent steigen nach etwa einem Jahr wieder in den Beruf ein – gut die Hälfte in Vollzeit.

Eine von ihnen ist Katharina (37), Team-Leiterin in einem nordbadischen Unternehmen, Mutter eines Kindergartenkindes und einer Grundschülerin. Ihrer Frauengeneration ist so klar wie keiner zuvor, dass ein Ehemann keine sichere Rente bietet. Und Katharina arbeitet gerne. „Ich will alles gleichzeitig – Kinder und Karriere“, sagt sie.

Eine unglückliche Kombination sind nach ihrer Erfahrung allerdings Hausaufgaben und Homeoffice. „Meine Tochter ist da tageweise komplett auf Widerstand gebürstet“, sagt Katharina. Nach nervenaufreibenden Beschulungsversuchen bekam ihr Kind den ersehnten Notbetreuungsplatz im Hort, als die Kriterien jüngst gelockert wurden.

Schaden Kita-Schließungen auch der kindlichen Psyche?

Nun ist Katharinas Familie eigentlich alles andere als ein Problemfall: Bildungsnah, den Kindern zugewandt, komfortables Eigenheim. Doch dieser Tage hat sie darüber sinniert, ob wohl psychische Schäden entstehen könnten, wenn die Kinder monatelang nur zuhause sind. Solche Ängste befeuern auch Institutionen wie der Deutsche Kitaverband.

„Die Kinder müssen mit Altersgenossen spielen, sie brauchen frühkindliche Bildung“, sagt der Stuttgarter Verbandssprecher Romano Sposito. „Man nimmt ihnen einen Teil ihrer Kindheit.“ Patricks Mutter würde das als „verkehrte Welt“ bezeichnen. Ihr ist eher die Frage vertraut: Schadet der frühe Kita-Besuch?

Über manche Problemdebatte in Corona-Zeiten schmunzeln jedoch auch junge Eltern – wie Thorsten aus Karlsruhe: Er habe nicht das Gefühl, dass sein dreijähriger Sohn gerade traumatisiert werde und verdumme, weil er zuhause ist, „obwohl ihm natürlich seine Kita-Freunde fehlen“.

Thorstens Frau steckt – trotz Hochschulabschluss – beruflich für den Nachwuchs zurück. „Es gibt oft Situationen, in denen sie sich dafür rechtfertigen muss“, räumt der vollberufstätige Besserverdiener ein. „Aber wenn beide arbeiten, muss alles ganz fein austariert sein – sobald nur ein kleines Rädchen ausfällt, funktioniert nichts mehr.“

Kitas sind der „Motor des Systems“

Oft ist die Notlage schon da, wenn ein Kind Fieber bekommt. Die Krankenkassen bezahlen dann den Lohn, damit sich Mütter oder Väter für einige Tage freistellen lassen können. Bedarf: steigend. Im Jahr 2012 beliefen sich die Ausgaben auf 160 Millionen Euro, 2018 waren es laut Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen 259 Millionen.

Eine ähnliche Lösung hätte sich der Verband berufstätiger Mütter auch für die Corona-Krise gewünscht. Denn mit den Kitas fiel kein Rädchen im System aus, sondern der Motor. „Das Homeoffice ist kein Kinderbetreuungsersatz – das ist ein großer Irrtum, das funktioniert nicht“, sagt die Vorsitzende Spachtholz.

Sie forderte gleich im März: Freistellung von Erziehenden – bei vollem Lohnausgleich. Vergeblich. Spachtholz fürchtet, dass die Verliererinnen der Krise feststehen: „Die Ausnahmesituation belastet überwiegend uns Frauen, weil wir uns immer noch in erster Linie verantwortlich fühlen für die Kinder und ihre Bildungsbegleitung. Corona ist eine Riesenprobe für alles, was wir uns erkämpft haben.“