Klage gegen zweite Rheinbrücke wird 2019 wohl nicht mehr verhandelt

Während sich das Oberverwaltungsgericht im rheinland-pfälzischen Koblenz am 9. Oktober mit einer Klage des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) gegen den Planfeststellungsbeschluss für die zweite Rheinbrücke auf pfälzischer Seite beschäftigt, steht der entsprechende Termin vor dem Mannheimer Verwaltungsgerichtshof (VGH) für die badische Seite weiter in den Sternen.

In beiden Planfeststellungsbeschlüssen ist geregelt, dass mit dem Bau des jeweils anderen Abschnitts erst begonnen werden darf, wenn für beide Planungsabschnitte vollziehbares Baurecht vorliegt. Höchstwahrscheinlich werde es in diesem Jahr zu keinem Termin mehr kommen, heißt es dazu beim Mannheimer VGH.

Nach Informationen der BNN könnte der Grund dafür ein über Monate andauernder personeller Engpass beim zuständigen Fünften Senat sein: Von Ende vergangenen Jahres bis in den August hinein war demnach der Sessel des Berichterstatters in dem normalerweise vier Mitglieder zählenden Senat unbesetzt. Hinzu kam ein ruhestandsbedingter Wechsel an der Senatsspitze.

Rheinbrücken-Verfahren soll Priorität haben

Außerdem leisteten die verbliebenen beiden Beisitzer ein geringeres Arbeitspensum als üblich: Anstatt auf die bei Vollzeitrichtern zwei sogenannte Arbeitskraftanteile (AKA) kamen sie in Summe auf lediglich 1,25 AKA. Das entspricht nur gut zwei halben Stellen. Seit vergangenem August hat der Bau- und Fachplanungssenat nach rund siebenmonatiger Vakanz nun wieder einen Berichterstatter. Das Rheinbrücken-Verfahren werde nun prioritär behandelt, so die Stellungnahme des Hauses auf BNN-Anfrage.

Das Stuttgarter Justizministerium sah zuletzt keine personellen Engpässe beim VGH, obschon dessen Präsident Volker Ellenberger zuvor erklärt hatte, wegen fehlender Kapazitäten könne die Anfang 2018 eingereichte Klage der Stadt Karlsruhe gegen die zweite Rheinbrücke selbst 2019 nicht mehr verhandelt werden.

Der BUND klagt ebenfalls gegen die rechtsrheinische Planung. Die zweite Rheinbrücke soll rund 1,4 Kilometer nördlich der bestehenden nahe Wörth gebaut werden. Der pfälzische wie der badische Abschnitt sind im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) als neues Vorhaben des sogenannten vordringlichen Bedarfs (VB) ausgewiesen. Ziele sind laut den Planungsbehörden die Verkehrsentlastung der stark frequentierten bestehenden Rheinquerung durch Verteilung der Verkehrsströme sowie ein besserer Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgas.

Verkehrsbehinderungen wegen Brückensanierung

Während Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) die zweite Rheinbrücke und ihren Anschluss an die B36 für unabdingbar hält, lehnt sie Karlsruhes OB Frank Mentrup ab. Derzeit wird die bestehende Rheinbrücke saniert, was erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge hat. Nach Einschätzung des grünen Verkehrsministers lassen sich die Interessen von Naturschutz und Infrastrukturplanung sehr wohl unter einen Hut bringen.

Der BUND ist anderer Ansicht. In der Begründung seiner Klage gegen die linksrheinische Planung ist von erheblichen Beeinträchtigungen zweier Vogelschutzgebiete und des dortigen FFH-Gebiets die Rede. Dem Vorhaben fehle bereits die Planrechtfertigung, weil es das Ziel einer Verkehrsentlastung nicht nachhaltig erreichen könne.