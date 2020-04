Klaus Eberhardt bleibt Oberbürgermeister in Rheinfelden

Anzeige

Der SPD-Politiker Klaus Eberhardt bleibt weitere acht Jahre Oberbürgermeister in Rheinfelden im Kreis Lörrach. Der 63-Jährige holte bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag die für den Sieg erforderliche Mehrheit, wie das Rathaus mitteilte.

Eberhardt sicherte sich damit seine zweite, acht Jahre dauernde Amtszeit. Er war bei der Wahl am Sonntag der einzige Kandidat. Eberhardt ist seit acht Jahren Oberbürgermeister der rund 33.100 Einwohner zählenden Stadt. Zuvor war er Bürgermeister in Weil am Rhein (Kreis Lörrach).

Eberhardt erhielt den Angaben zufolge 94,15 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 26,16 Prozent.

Die Stadt hatte entschieden, am Wahltermin trotz des Coronavirus festzuhalten. In den Wahllokalen wurde mehr Platz geschaffen, um Bürgern den wegen Corona vorgeschriebenen Mindestabstand zu ermöglichen. Zudem wurden die Bürger dazu aufgerufen, per Briefwahl abzustimmen. Diesem Wunsch seien viele Wähler gefolgt, sagte eine Sprecherin des Rathauses.

Nach Angaben des Innenministeriums in Stuttgart sind kommunale Wahlen im Südwesten trotz der Corona-Krise möglich. Sie würden jedoch nur erlaubt, wenn die bei Wahlen geltenden Regeln mit den Vorgaben des Infektionsschutzes vereinbar seien. Dies werde im Einzelfall geprüft.

Die Stadt Emmendingen bei Freiburg hatte beschlossen, die für diesen Sonntag geplante Oberbürgermeisterwahl zu verschieben. Sie soll nach Angaben der Emmendinger Stadtverwaltung nun am 24. Mai stattfinden.

(dpa/lsw)