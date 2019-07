Kleinflugzeug in Bruchsal abgestürzt – offenbar Todesopfer

Anzeige

In Bruchsal ist am frühen Nachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt – nach ersten Angaben offenbar auf das Gelände des Bauhaus-Marktes. Die Polizei spricht von drei Todesopfern. Derzeit befindet sich eine große Zahl von Rettungskräften an der Unfallstelle im Einsatz.

Die Polizei bestätigte in einer ersten Mitteilung den Absturz. Unweit von der Absturzstelle befindet sich der Bruchsaler Flugplatz. Der Absturz könne sich möglicherweise während eines Start- oder Landevorgangs ereignet haben, heißt es in ersten Berichten vom Unfallort. Wegen auslaufendem Kerosin ist die Unglücksstelle abgesperrt. Auch die umliegenden Straßen wurden von den Einsatzkräften für den Verkehr gesperrt.

Der Flugplatz Bruchsal liegt in unmittelbarer Nähe der Absturzstelle (siehe Screenshot). Der Leiter des Flugbetriebs wollte sich gegenüber bnn.de nicht zu dem Unglück äußern und verwies auf die Polizei.

Dieser Bericht wird aktualisiert, sobald weitere Infos vorliegen.

BNN