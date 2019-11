Anzeige

In Mannheim ist am Montag eine 76-jährige Radlerin bei der Kollision mit einer Straßenbahn tödlich verletzt worden. Die Seniorin war beim Überqueren des Gleisbereichs von der Bahn frontal erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Sie erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

In der vergangenen Woche war ein 61-Jähriger ebenfalls in Mannheim an den Folgen eines Sturzes vom Rad gestorben.

dpa/ lsw