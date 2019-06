Konstanzer Synagoge in bald fertig: Eröffnung im November

Anzeige

Der Bau der neuen Synagoge in Konstanz geht in die Endphase: Spätestens im Juli sollen die Räumlichkeiten fertiggestellt und eingerichtet werden, sagte am Montag der Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, Rami Suliman. Zuvor hatte der «Südkurier» (Montag) berichtet.

Die offizielle Eröffnung habe die Gemeinde aber in den Herbst verschoben, sagte Suliman. Statt am 28. Juli solle nun am 10. November gefeiert werden. Im Juli gebe es Terminschwierigkeiten bei einigen Gästen. Der neue Termin liege nun nahe am Gedenktag der Pogromnacht vom 9. November 1938.

Mit dem Neubau in der Sigismundstraße entsteht unweit der 1938 durch Brandstiftung zerstörten Synagoge ein neues jüdisches Gotteshaus. Die Kosten betrugen rund fünf Millionen Euro. dpa/lsw