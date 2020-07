Kostenlose ÖPNV-Fahrten in Baden-Württemberg: Diese Ziele sind eine Reise wert

Anzeige

Wer eine Jahreskarte im Nahverkehr in Baden-Württemberg besitzt, darf in den Sommerferien kostenlos durch ganz Baden-Württemberg fahren – als Ausgleich für die Einschränkungen während der Corona-Pandemie. Wir zeigen, wo sich die Anfahrt ganz besonders lohnt und wie Jahreskartenbesitzer das meiste aus ihren Gratis-Fahrten herausholen.

Rund 1,5 Millionen Besitzer einer Nahverkehrs-Jahreskarte oder eines Semester- oder Jobtickets kommen während der Sommerferien in den Genuss eines für sie kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs innerhalb Baden-Württemberg. Damit wolle man sich bei Stammkunden bedanken, die dem ÖPNV trotz der Corona-Einschränkungen die Treue gehalten und ihre Abos nicht gekündigt hätten, erklärte Verkehrsminister Winfried Hermann am Freitag.

Zwischen dem 31. Juli und dem 13. September dürfen also Schüler, Auszubildende, Erwachsene, Senioren sowie Besitzer von Job- und Semestertickets mit Jahrestickets Stadt- und Straßenbahnen, Busse und alle Nahverkehrszüge – darunter IRE, RE, RB und S-Bahn nutzen. Kinder bis 14 Jahre können in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils kostenfrei mitfahren.

Auch interessant: BNN-Ausflugstipps: Kleine Fluchten aus dem Alltag

Doch wohin soll die Reise gehen? Ausflugsziele, die eine Bahnfahrt wert sind, gibt es auch in Baden-Württemberg zuhauf. Hier sind vier Tipps, für die sich eine Reise lohnt:

1. Ulm

Auf den höchsten Kirchturm der Welt steigen, den 40.000 Jahre alten Löwenmenschen im städtischen Museum bestaunen, sich auf dem neuen Berblinger Turm in die Rolle des Flugpioniers hineinversetzen oder einfach nur durch das historische Fischerviertel bummeln – Ulm ist nicht nur einen Tagesausflug wert und von Karlsruhe mit Nahverkehrszügen in nur zweieinhalb Stunden mit Stuttgart als Umsteigebahnhof bequem zu erreichen.

Wer um 7:33 Uhr am Karlsruher Hauptbahnhof startet, ist schon um kurz nach 10 Uhr in der Donaustadt und kann den ganzen Tag durch die an Bayern grenzende Stadt streifen, die mit dem Münster über die zweitgrößte gotische Backsteinkirche jenseits der Alpen verfügt.

Mit ihren rund 10.000 Studenten besitzt die Hochschulstadt eine der höchsten Konzentrationen von Kneipen, Cafés und Gaststätten in Deutschland. Und wer neben der Stadtbesichtigung und kulinarischen Genüssen noch gerne shoppen will, kann dies auf der Einkaufsmeile zwischen Hauptbahnhof und Münsterplatz nach Blieben tun.

2. Ravensburg und Wangen

Zugegeben, diese Reise kostet Zeit – es lohnt sich aber, die malerische Stadt der Spiele zu besuchen und sich dann vom idyllischen Voralpenland mit seinen weiten grünen Wiesenlandschaften, blauen Seen und weißen Bergen am Horizont verzaubern zu lassen. Mit der Bahn erreicht man Ravensburg mit ein- bis zweimaligem Umsteigen in vier bis fünf Stunden, weswegen sich die Rückreise erst am Tag darauf lohnt. Oder sogar ein paar Tage später? Es gibt hier so viel zu erleben!

Auch interessant: Zehn ausgefallene Ausflugstipps im Nordschwarz­wald und am Oberrhein

Die Museumsstadt Ravensburg, Sitz des gleichnamigen weltberühmten Spieleherstellers, hat nicht weniger als 17 historische Türme und Tore zu bieten. In dem nahe gelegenen Wangen steht gar fast die gesamte, sorgfältig restaurierte Innenstadt unter Denkmalschutz. In Oberschwaben gibt es keinen Mangel an familienfreundlichen Pensionen, man kann aber auch auf einer Ranch oder in einer Art Ritterburg übernachten.

3. Mit der Schwarzwaldbahn zum Bodensee

Eine Zugfahrt, die viele Eindrücke vermittelt: Die direkte Verbindung zwischen Karlsruhe und Konstanz dauert drei Stunden und beinhaltet die Teilstrecke entlang malerischer Landschaften zwischen Offenburg bis Singen am Hohentwiel, die als Schwarzwaldbahn gilt. Auf der Hälfte dieser Fahrt liegt Triberg im Schwarzwald, das mit Deutschlands höchsten Wasserfällen Touristen aus der ganzen Welt anlockt.

Um das Wasserschauspiel zu betrachten, bei dem die Gutach über sieben Fallstufen insgesamt 163 Meter in die Tiefe fällt, sollten etwa drei Stunden eingeplant werden. Auch das Schwarzwaldmuseum und die barocke Wallfahrtskirche sind durchaus sehenswert, sodass auch ein ganzer Tag in der Kleinstadt verbracht werden kann.

Von Triberg aus könnte es dann abends weiter nach Konstanz gehen, wo sich eine Übernachtung anbietet. Nach einem Bade- oder Shoppingtag wartet der Zug zurück nach Karlsruhe.

4. Basel

Ein Kaffee am Münsterplatz, ein Apero am Rhein, ein Bummel durch die Altstadt – ein Ausflug nach Basel ist ein gefühlter Kurzurlaub. Und selbst mit Nahverkehrszügen ist die Schweizer Grenzstadt aus der Region gut und entspannt zu erreichen. Frühaufsteher kommen zum Beispiel ab 7.33 Uhr von Karlsruhe in zweieinhalb Stunden ohne Umsteigen zum Badischen Bahnhof Basel, die letzte Verbindung zurück geht werktags um 21:58. Alle Verbindungen gehen über Rastatt, Baden-Baden, Bühl und Achern.

Ein Muss ist in Basel die Fahrt mit der „Wilde Maa“ oder der „Leu“. Lautlos gleiten die kleinen Fährboote, die nur durch die Kraft der Strömung angetrieben werden, über den Rhein. Und von Bord aus bieten sich herrliche Ausblicke. Wer es an heißen Tagen erfrischender mag, der sollte die Badesachen einpacken und sich selbst im Rhein treiben lassen, vorbei an der malerischen Uferpromenade. Der „Wickelfisch“, in denen die Klamotten gepackt werden, ist gleichzeitig ein nachhaltiges Souvenir.

Wer will, der kann den Tag auch mit Kunst garnieren – oder ganz vollpacken: Das Vitra Design Museum, die Kunsthalle, das Kusntmuseum oder die Fondation Beyeler locken. Letzere noch bis Ende September mit Werken von Edward Hopper. Und für die Rückfahrt kann man sich dann noch mit Basler Läckerli versorgen.