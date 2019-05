Kreis Waldshut: Sexueller Übergriff – Mann vorübergehend festgenommen

Anzeige

Ein 19 Jahre alter Mann soll eine Jugendliche im Kreis Waldshut sexuell bedrängt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 15 Jahre alte Frau am Abend zuvor gemeinsam mit dem Mann auf einem Fest in Eggingen.

Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich die Jugendliche und ihr Begleiter zu einem verlassenen Gebäude begeben. Dort habe der 19 Jahre alte Mann zunächst versucht, die junge Frau zu küssen. Anschließend soll er sie unsittlich berührt haben. Die Polizei nahm den Mann zunächst fest, ließ ihn später aber wieder laufen, wie ein Sprecher sagte.