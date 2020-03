Kretschmann: Baden-Württemberg steht erst am Beginn der Corona-Krise

Anzeige

Nach den Worten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) steht Baden-Württemberg noch am Beginn der Corona-Krise. Obwohl man drastische Maßnahmen ergriffen habe, steige die Zahl der infizierten Menschen noch an, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Es gilt nach wie vor Alarmstufe Rot.“

Baden-Württemberg bereite Reha-Einrichtungen und Hotels vor, um dort Menschen medizinisch versorgen zu können. „Das Virus ist eine enorme Herausforderung für die Gesellschaft“, sagte Kretschmann. Die meisten Menschen hielten sich aber an die Vorgaben, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

Baden-Württemberg setze alles dran, um Schutzausrüstung zu bekommen, sagte Kretschmann. Der Automobilhersteller Daimler habe die Lieferung von 110.000 Schutzmasken zugesagt. 300 OP-Masken kämen aus Frankfurt. China habe die Lieferung von zehn Millionen OP-Masken angekündigt. Auch hätten sich rund 4.000 Studenten gemeldet, um in Kliniken auszuhelfen, erklärte der Ministerpräsident.

Kretschmann: Covid-19 wurde etwas unterschätzt

In der Radiosendung „SWR1 Leute“ vom Dienstag räumte Kretschmann (Grüne) zudem ein, dass man die Gefahr durch das Coronavirus in Deutschland am Anfang etwas unterschätzt habe. Zu Beginn habe es geheißen, das Coronavirus sei nicht schlimmer als das Influenzavirus.

Diese Dinge habe man korrigieren müssen. Ein großes Problem sei die Abwägung, wann welche Maßnahmen nötig seien. Man wolle keine Panik verbreiten. Kämen die Maßnahmen aber zu früh, halte sich niemand dran. Inzwischen beachteten die Menschen die Einschränkungen, meinte er.

Kretschmann: Coronavirus kann jeden erwischen

Kretschmann sagte, das Coronavirus könne jeden erwischen. Er selber habe keine Angst, denn Angst bringe auch nichts. „Man muss so oder so vorsichtig sein und sich an Anweisungen halten, die man anderen Leuten selbst empfiehlt.“

Er habe chronischen Reizhusten und passe auf, dass er darüber nichts verstreue. Kretschmann arbeitet nach eigenen Angaben teilweise im Homeoffice. Die Regierungsarbeit laufe praktisch komplett über Telefon- und Videokonferenzen, sagte er. Insgesamt fahre man beim Coronavirus «auf Sicht». Auch Wissenschaftler korrigierten ihre Aussagen manchmal innerhalb von drei Tagen.

So könne man heute noch nicht seriös sagen, was nach den Osterferien mit den Schulen passiere, sagte Kretschmann. Die Schulen und Kitas im Südwesten sind seit Dienstag vergangener Woche geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

