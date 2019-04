Kretschmann eröffnet Animations-Konferenz und malt 3D

Anzeige

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Konferenz für digitales Entertainment FMX eröffnet und sich dabei in eine Virtuelle Realität (VR) begeben. Ausgestattet mit einer VR-Brille zeichnete er am Dienstag Linien in einen dreidimensionalen Raum – Studenten der Filmakademie in Ludwigsburg hatten dasselbe Programm genutzt, um Monster für einen Kurzfilm zu animieren.

Kretschmann nannte digitale Unterhaltung einen harten ökonomischen Faktor und eine Riesenchance. «Wir machen Baden-Württemberg zu einem der weltweiten Laboratorien der Digitalisierung», sagte er in seiner Rede in Stuttgart.

Die Konferenz für Animation, Spezialeffekte, Games und interaktive Medien gilt als eine der renommiertesten weltweit und findet zeitgleich mit dem Internationalen Trickfilm-Festival statt. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der Organisatoren 4000 Besucher.