Kretschmann: Robert Habeck wäre ein guter Kanzler

Anzeige

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat keinen Zweifel an der Kanzlerfähigkeit der Grünen – und an der von Robert Habeck. „Natürlich können wir den Kanzler stellen – genauso wie andere auch“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Die Grünen hätten die Personen dafür.

Man habe mit Joschka Fischer bereits einen ausgezeichneten Vizekanzler gestellt. In mehr als der Hälfte der Länder arbeite man verlässlich in Landesregierungen. In Baden-Württemberg stelle man seit acht Jahren den Regierungschef. „Also Führungskompetenz auch für Spitzenpositionen kann man uns wohl nicht absprechen.“

Die Frage nach dem Kanzlerkandidaten müsse man dann beantworten, wenn sie anstehe. „Das Amt muss zum Mann und zur Frau kommen – jedenfalls bei mir war es so.“

Kretschmann: Bundesvorsitzender Robert Habeck kann Kanzler

Konkret nach dem Grünen-Bundesvorsitzenden Robert Habeck gefragt, sagte Kretschmann: „Na sicher könnte der das. Es gibt nun mal gar nix, warum er das schlechter können sollte als etwa Kramp-Karrenbauer oder wer jetzt alles so im Gespräch ist“, sagte er.

Mehr zum Thema: Habeck: Regierung humpelt bei Klimaschutz hinterher

„Im Gegenteil. Wir können genauso Kanzler wie andere Parteien auch.“ Bei der Europawahl waren die Grünen erstmals zweitstärkste Partei bei einer bundesweiten Wahl geworden.

dpa/lsw