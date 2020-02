KSC-Profi Carlson hat Klinik nach Kopfwunde wieder verlassen

Außenverteidiger Dirk Carlson vom Karlsruher SC hat nach seiner Kopfverletzung im Zweitliga-Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Osnabrück einen Tag später das Krankenhaus wieder verlassen. Der 21-Jährige sei am Montagmorgen bereits wieder auf dem Clubgelände gewesen, habe aber nicht trainiert, erklärte ein KSC-Sprecher.

Einem Einsatz des luxemburgischen Fußball-Nationalspielers im badischen Derby am Sonntag beim SV Sandhausen stehe voraussichtlich nichts im Weg.

Mehr zum Thema: Nur Remis für den KSC: Das sagen Eichner, Kreuzer und Co

Osnabrücks Angreifer Assan Ceesay hatte Carlson mit dem Fuß am Kopf getroffen und ihm eine stark blutende Schnittwunde zugefügt, die in der Kabine getackert worden war.

Das Spiel zum Nachlesen: Live-Ticker: Der KSC vergibt Sieg gegen Osnabrück in letzter Minute – Spiel endet unentschieden

Ceesay hatte für die Aktion in der 29. Minute Rot gesehen, die Partie endete 1:1. Nach dem Spiel entschuldige sich der Osnabrücker bei dem Karlsruher Spieler via Twitter.

So sorry Dirk I wish I was able to see you after to apologize for the injury it was not my intention I didn’t saw you. I hope you accept my apology. Wishing you speedy recovery #GetWellSoon 🙏🏾

— Assan Ceesay (@assan227) February 16, 2020