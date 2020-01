Kurdenmarsch lässt Baden links liegen

Anzeige

Der Kurdenmarsch zieht in diesem Jahr nicht durch Baden. Damit bleibt der Polizei und den Ordnungsämtern zwischen Bruchsal und Achern eine Menge Arbeit und Aufwand erspart.

Die Erleichterung ist groß, auch wenn die betroffenen Behörden öffentlich dazu lieber schweigen.

Behörden sind erleichtert

Vor allem junge Kurden gehen alljährlich Anfang Februar auf den langen Marsch von Mannheim nach Straßburg und durchquerten in den vergangenen Jahren dabei auch stets die Kreise Karlsruhe und Rastatt.

Die Wanderung startet zwar auch in diesem Jahr am 9. Februar wie immer in Frankfurt, lässt aber auf ihrem Weg nach Straßburg Baden links liegen.

100 Polizisten sparen sich Überstunden

Die Absage entlastet vor allem die Bereitschaftspolizei in Bruchsal. Sie stellte in den Vorjahren bis zu 100 Beamte ab, die den Demonstrationszug auf den 155 Kilometern von Mannheim bis Kehl begleiteten. Diese Aufgabe fällt nun der Polizei in Rheinland-Pfalz sowie den französischen Ordnungshütern zu.

In den vergangenen Jahren kam es unterwegs immer wieder zu Auseinandersetzungen. Mal gab es Handgreiflichkeiten mit nationalistisch eingestellten Türken, mal reklamierte die Polizei, dass Zeichen, Fahnen und Embleme der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK gezeigt wurden.

Demonstration für Abdullah Öcalan

Der Konflikt ist stets vorhersehbar, geht des doch darum, mit dem Marsch zum Europäischen Rat an den Jahrestag der Verhaftung des Kurdenführers Abdullah Öcalan zu erinnern, der seit dem 15. Februar 1999 in einem türkischen Gefängnis sitzt.

Die Grenze zwischen einem erlaubten Gedenkmarsch für einen Inhaftierten und einer Demonstration für die in Deutschland verbotene PKK ist dabei fließend.

Zug der Jugend von Frankfurt nach Straßburg

Der kurdische Protest ist europaweit organisiert. So zieht eine Gruppe kurdischer Intellektueller von Luxemburg und eine Gruppe kurdischer Frauen von Genf in Richtung Straßburg.

Die kurdische Jugend zieht von Frankfurt aus in die Hauptstadt des Elsass. Warum in diesem Jahr vom traditionellen Weg abgewichen wird, ist unklar.

Der Zug der Jugend startet zwar wie gewohnt in Frankfurt, biegt hinter Mannheim dann aber nach Westen ab, lässt Baden links liegen und erreicht das Elsass über Rheinland-Pfalz und das Saarland.

2019 brach die Polizei den Marsch ab

Im vergangenen Jahr brach die Polizei den Marsch in Karlsruhe ab, nachdem die Teilnehmer Sprüche mit Bezug zur Kurdischen Arbeiterpartei skandiert hatten.

Außerdem, so ein Polizeisprecher damals, seien Flugblätter verteilt worden, auf denen das nach dem Landespressegesetz vorgeschriebene Impressum gefehlt habe. Beim Kurdenmarsch 2017 wurde in Bruchsal das Mitglied einer türkischen Rockergruppe mit einem Messer verletzt.

Immer wieder Provokationen

In Ubstadt-Weiher war es damals zu kleineren Provokationen und einem Streit zwischen Türken und Kurden gekommen.

Und auch im Jahr davor hatte es sowohl in Bruchsal als auch in Rastatt Auseinandersetzungen gegeben. Bei einem Streit in Rastatt zwischen Kurden und Türken wurde damals auch eine Polizistin verletzt.