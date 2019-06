Land informiert mit Kampagne über Digitalisierung

Anzeige

Mit einer Kampagne will das Land über die verschiedenen Aktivitäten zur Digitalisierung in Baden-Württemberg informieren. Schwerpunkte seien Medizin, Forschung, Mobilität, Sicherheit und Bildung, teilte das Innenministerium am Montag mit.

Zur Kampagne gehöre Außenwerbung und Online-Banner auf verschiedenen Internetseiten.

Obwohl man viel über die Digitalisierung lesen könne, sei das Thema für viele Menschen noch relativ abstrakt und mache einigen Angst, sagte Innen- und Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU). «Hier setzen wir an: Wir wollen den Menschen den Nutzen des digitalen Wandels zeigen – und zwar an ganz konkreten Beispielen.» Die Kampagne soll zwei Jahre laufen, das Budget beträgt 2,2 Millionen Euro – damit sei die Informationskampagne aktuell eine der größten des Landes.