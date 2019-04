Anzeige

Ein vierjähriger Junge ist am Samstagnachmittag in einem Indoor-Spielplatz bei Landau gestorben. Die näheren Umstände sowie die Todesursache sind noch nicht bekannt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Landau am Sonntag mitteilten.

Die Behörden hätten die Ermittlungen aufgenommen. Der Vierjährige stammte laut Mitteilung aus Landau.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN