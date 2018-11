Landes-SPD stützt Gebhardt und Simon im Streit um Wahlliste

Anzeige

Der Landesparteitag der baden-württembergischen SPD hat sich spontan hinter Evelyne Gebhardt und Peter Simon gestellt, die um ihren Wiedereinzug ins Europaparlament fürchten müssen. Als Vize-Parteichef Frederick Brütting das Treffen am Samstag in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) eröffnete und Gebhardt und Simon für ihre Arbeit dankte, standen die Delegierten auf und applaudierten minutenlang. Der derzeitige Entwurf von Bundesparteichefin Andrea Nahles für die Liste zur Europawahl sorgt bei der Südwest-SPD für viel Unmut.

Die Landespartei hatte Gebhardt und Simon mit großen Mehrheiten nominiert. Der SPD-Bundesvorstand hatte dann aber Landesgeneralsekretärin Luisa Boos auf Platz 15 der Liste gesetzt, um den Anteil junger Frauen auf aussichtsreichen Plätzen zu erhöhen. Gebhardt und Simon stehen auf den aussichtslosen Plätzen 25 und 28.

Offiziell aufgestellt wird die Liste bei der Europadelegiertenkonferenz am 9. Dezember in Berlin. Die Europawahl ist am 26. Mai kommenden Jahres. Nahles hat ihre Teilnahme an dem Landesparteitag in Sindelfingen kurzfristig abgesagt. Der Parteitag muss einen Nachfolger für die zurückgetretene Parteichefin Leni Breymaier wählen. Dabei kommt es zu einer Kampfabstimmung zwischen Fraktionschef Stoch und Parteivize Castellucci.