Landesbischof empört über Nazi-Parolen auf Wahlplakaten

Der badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh hat bestürzt auf judenfeindliche Wahlplakate der rechtsextremen Partei «Die Rechte» reagiert. «Parolen wie «Israel ist unser Unglück» sind eine bewusste Anspielung auf dunkelste Zeiten des Judenhasses in unserem Land. Dem widersprechen wir als evangelische Landeskirche scharf», teilte der Landesbischof am Freitag mit.

«Unsere jüdischen Geschwister können sich auf unsere Solidarität im Eintreten gegen Antisemitismus verlassen», versicherte Cornelius-Bundschuh. «Der Ungeist der Menschenverachtung und Ausgrenzung darf in unserer Gesellschaft keinen Raum haben.» Die Plakate hatten unter anderem in Pforzheim und in Rastatt für Aufregung gesorgt.

Europawahl am 26. Mai

Die Antisemitismusbeauftragten des Bundes und Baden-Württembergs hatten die Kommunen vor einer Woche aufgefordert, gegen judenfeindliche Wahlplakate der rechtsextremen Partei vorzugehen. Am 26. Mai ist Europawahl, außerdem finden in Baden-Württemberg wie in neun weiteren Ländern Kommunalwahlen statt.

BNN/dpa/lsw