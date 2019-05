Lehrer unzufrieden mit personeller Ausstattung für Inklusion

Anzeige

Für die Einbeziehung von behinderten Kindern in den regulären Schulunterricht gibt es nach Ansicht vieler Lehrer im Südwesten zu wenig Personal. Das geht aus einer am Montag in Stuttgart vorgestellten Umfrage hervor, die das Forsa-Institut für den Verband Bildung und Erziehung (VBE) durchführte.

Darin bewerteten 61 Prozent der Befragten die personelle Ausstattung mindestens mit mangelhaft. Insgesamt vergaben die Lehrer hier die Durchschnittsnote 4,7 – das ist etwas schlechter als in einer vergleichbaren VBE-Umfrage von 2017, wo die Lehrer die personelle Ausstattung im Durchschnitt mit 4,5 bewerteten.

Bis 2015 mussten Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Südwesten grundsätzlich Sonderschulen besuchen. Seit dem Sommer 2015 können Eltern wählen, ob ihr Kind in einen inklusiven Unterricht an einer allgemeinen Schule oder auf ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ – frühere Sonderschulen) gehen soll. dpa/lsw