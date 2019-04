Lehrerbildungsexperte des KIT fordert Theaterstunden für Grundschüler

Anzeige

Ginge es nach Johann Beichel, dann stünde auf dem Stundenplan jedes Grundschülers regelmäßig: „Theater spielen“. Das Künstlerisch-Spielerische kommt aus seiner Sicht im Schulalltag zu kurz.

„Unterschätzt wird, dass theaterpädagogische Methoden in vielerlei Hinsicht das Lernen, die Sprachförderung und die Persönlichkeitsentfaltung der Kinder begünstigen: Die Vorlauten lernen Rücksichtnahme im Team und die Schüchternen stärken ihr Selbstvertrauen“, erklärt der Pädagogik-Professor, der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) die Forschungsstelle Lehrerbildung leitet. Frei von Notendruck übten die Kinder den Umgang mit Sprache – und könnten neue Talente entfalten. „Szenisches, parodistisches oder komödiantisches Können nützt dem Selbstwertgefühl“, sagt Beichel.

Theatertraditionen an Grundschulen wenig ausgeprägt

Am 6. Juni veranstaltet Beichels Forschungsstelle in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule eine Informationstagung „Theater an Grundschulen“, zu der Lehrer, Theaterpädagogen, Kulturschaffende, aber auch interessierte Eltern eingeladen sind. Vorträge, Workshops und Aufführungen kindlicher Theaterschauspieler stehen auf dem Programm der Veranstaltung am KIT. Während es an den Gymnasien und Realschulen durchaus bedeutende Theatertraditionen gebe, sie in den Grundschulen „noch viel Luft nach oben“, meint Beichel. Dabei sei gerade die Grundschule als „Quasi-Gesamtschule“ ideal, um Kinder aller sozialen Milieus zu erreichen und ihre Begeisterungsfähigkeit, Neugier und Spielfreude zu fördern.

Ziel: „freies und einfallsreiches szenisches Agieren“

Mit der eigenen Schultheater-Erfahrung so mancher Eltern hat es wenig zu tun, was Beichel für die Grundschulen vorschlägt: Die Kinder sollen keine fertigen Texte vorgesetzt bekommen, die sie nur auswendig lernen. „Gemeinsam mit den SchülerInnen werden Spielinhalte und Handlungen erfunden“, betont der Musikpädagoge Beichel. „Texte, Musik, Geräusche, Dekorationen, Beamer-Projektionen, Kostüme, dann Szenen werden erprobt, verworfen, anders gestaltet. Um die Aufführung verbindlicher Stoffe oder Textvorlagen geht es nicht.“ Das Ziel sei ja nicht, den Mädchen und Jungen „professionelles Schauspielern“ beizubringen: Es gehe um „freies und einfallsreiches szenisches Agieren“, um „Geschmacksbildung und Fantasieentfaltung“.

Theaterpädagogik sollte zu Lehrerausbildung gehören

Den Grundschullehrkräften wollen die Experten dafür professionelle Theaterpädagogen an die Seite stellen. Vorläufig seien solche Profis unentbehrlich, da Theaterpädagogik noch nicht verbindlich zur Lehrerausbildung gehört. „Andere Bundesländer wie zum Beispiel Hamburg sind da schon viel weiter“, sagt Beichel. Bei der Tagung wollten die Experten auch „Rückenwind aufbauen“, damit der Südwesten die Lehrerbildung um diese Sparte erweitere. Denn es gehe keinesfalls darum, eine Theater-AG „als Eintagsfliege“ zu gründen.

Theaterpädagogie auch in anderen Fächern

„Es geht um theaterpädagogische Methoden im gesamten Unterricht der Grundschule“, betont Beichel. Rollenspiele, Szenische Demonstrationen, Dialogszenen könnten auch im Religionsunterricht, in Geschichte, im Sprachunterricht, in der Musik- und Tanzimprovisation eingesetzt werden. Theater in der Grundschule sei „kein Zeitvertreib“, sondern „systematisches Lernen“ mit theaterpädagogischen Methoden“.

