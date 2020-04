LKW auf Autobahn hinter Frankfurter Kreuz beschossen

Anzeige

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 5 auf der Fahrt nach Karlsruhe beschossen worden. Der 46 Jahre alte Fahrer blieb nach dem Vorfall am frühen Freitagmorgen unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie sucht nun Zeugen.

Unmittelbar hinter dem Frankfurter Kreuz versuchte der Fahrer eines mit mehreren Personen besetzten dunklen Wagens den Laster den Angaben zufolge gegen 3.20 Uhr auszubremsen und zum Anhalten zu zwingen.

Bei der Ankunft in Karlsruhe gegen 5.00 Uhr stellte der LKW-Fahrer dann ein Einschussloch in der Beifahrerseite seiner weißen Zugmaschine fest. Das Projektil war steckengeblieben. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt.

dpa