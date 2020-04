Lkw fährt auf A5 bei Rastatt in Baustellen-Absperrung

Anzeige

Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 bei Rastatt ist am Dienstagnachmittag ein Lkw-Fahrer verletzt worden. Ein Sattelzug fuhr in eine Baustellen-Absperrung. Wegen Trümmerteilen war die A5 in Richtung Süden in beide Richtungen gesperrt.

Der Unfall ereignete sich unmittelbar nach der Anschlussstelle Rastatt-Nord. Ein Lkw mit Fahrtrichtung Süden fuhr um kurz nach 16 Uhr in eine Baustellen-Absperrung und stand danach quer. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 150.000 Euro geschätzt.

Auf der Gegenfahrbahn kam es in Folge zu zwei weiteren Unfällen mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei war nicht angepasste Geschwindigkeit beziehungsweise zu geringer Sicherheitsabstand die Ursache für die beiden Unfälle.

Am Nachmittag war die A5 am Unfallort zunächst in beide Richtungen gesperrt. Entsprechend bildeten sich Staus in beide Richtungen. Seit kurz nach 18 Uhr fließt der Verkehr wieder in Richtung Norden. In Fahrtrichtung Süden ist der linke Fahrstreifen wieder geöffnet, die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern noch an.

BNN