Lkw fährt auf A8 in Böschung und kippt um: Fahrer tot

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 8 bei Esslingen mit seinem Sattelschlepper umgestürzt und ums Leben gekommen. Der 53-Jährige war in der Nacht auf Dienstag in Richtung München unterwegs, als sein Lkw vor der Anschlussstelle Esslingen in eine Böschung fuhr und umkippte.

Warum der Lastwagen von der Spur abkam, war zunächst unklar, hieß es von der Polizei. Der Mann starb noch am Unfallort. Am Lastwagen und Ladung entstand nach ersten Polizeischätzungen ein Schaden von 145 000 Euro. Die rechte und die mittlere Spur waren am frühen Morgen noch wegen Bergungsarbeiten gesperrt.

dpa/lsw