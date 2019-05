LKW-Fahrer schwer verletzt

Anzeige

Ein Auffahrunfall hat am Dienstag um 10.45 Uhr auf der Autobahn A5 beim Rasthof zwischen Bruchsal und Kronau einen schwer Verletzten gefordert und hat zu einer Vollsperrung geführt. Ein Lastwagen prallte auf einen vor ihm fahrenden LKW. Die Feuerwehr befreite den Unfallverursacher mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrerhaus. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.

Beide Lastwagen verloren durch den Aufprall Teile ihrer Ladung, so die Polizei. Da die Fahrbahn mit Teilen derselben übersät war – darunter nach Polizeiangaben auch Tierprodukte – sperrte die Polizei die komplette Fahrtrichtung. Es entstand ein Stau von zeitweise bis zu sechs Kilometern Länge. Die Bergungsmaßnahmen dauern noch an, so die Feuerwehr.

Die Lastwagen waren auf der Mittelspur Richtung Heidelberg unterwegs, als in Höhe der K3525 bei Hambrücken der nachfolgende LKW auf den Lastwagen vor ihm auffuhr. Laut Polizei ist die Unfallursache bislang unbekannt. Vor Ort war neben den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr unter anderem auch der Abschleppdienst.