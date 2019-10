Chaos am Walldorfer Kreuz: Lkw rast auf Lkw, in Gegenrichtung gerät Auto in Brand

Anzeige

Am Walldorfer Kreuz herrscht am Dienstagmorgen Chaos. In den Nachtstunden des frühen Dienstages kam es zunächst zu einem Unfall zweier Lkw. In dessen Folge sperrte die Polizei die A6 in Richtung Heilbronn. Am frühen Morgen steht dann auf der Gegenfahrbahn ein Auto in Flammen.

In der Nachtstunden des frühen Dienstages ist auf der A6 bei St. Leon-Rot, nahe des Walldorfer Kreuzes, ein Sattelzug in einen auf dem Standstreifen haltenden Laster gekracht. Durch den Unfall wurden beide Fahrer schwer verletzt. Zudem lief Gefahrgut aus. Laut Polizei bleibt die A6 in Richtung Heilbronn vermutlich mehrere Stunden gesperrt.

Stoff sickert ins Erdreich

Der Unfall hat sich nach Polizeiangaben gegen 2.15 Uhr ereignet. Ein Sattelzug sei in einen auf dem Standstreifen haltenden Laster gerast. Letzterer war dort wegen einer Panne abgestellt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Die Fahrer beider Lkw verletzten sich durch den Unfall schwer. Der unfallverursachende Lkw hatte Epoxitharz geladen, wovon etwa 2000 Liter ausliefen und ins Erdreich sickerten. Wegen der Reinigungsarbeiten ist die A6 in Richtung Heilbronn derzeit gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass dies bis in den späten Vormittag so bleiben wird.

Auto fängt Feuer

In Gegenrichtung, im Bereich der Überleitung von der A6 auf die A5 Richtung Karlsruhe, fing ein Auto aus noch ungeklärter gegen 6 Uhr Feuer. Die Lösch- und Bergungsarbeiten zogen ebenfalls eine Sperrung der Strecke nach sich.

Laut Polizei ist der Wagen mittlerweile gelöscht. Ursache und Auswirkungen des Fahrzeugbrandes sind derzeit noch unklar. Ein Abschleppdienst sei bereits vor Ort. Anders als in der Gegenrichtung sei mit einer zügigen Freigabe der Strecke zu rechnen, erklärte ein Sprecher der Polizei.

BNN/ots