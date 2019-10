Lkw verliert Hafer bei Kronau – A5 Richtung Süden gesperrt

Anzeige

Ein Lkw hat am frühen Morgen auf der A5 in Höhe der Abfahrt Kronau seine Ladung verloren. In der Folge sperrte die Polizei die Autobahn in südliche Fahrtrichtung. Wann die Sperrung wieder aufgehoben wird, ist derzeit offen. Aktuell bildet sich ein Rückstau.

Wie die Polizei mitteilt, habe der Lkw aus bislang ungeklärter Ursache seine Ladung verloren. Es handele sich dabei um Hafer, der großflächig auf der Fahrbahn verteilt sei. In Kombination mit der Regennässe mache der Hafer die Fahrbahn extrem rutschig, erklärte ein Sprecher der Polizei. Dies behindere auch die Einsatzkräfte vor Ort.

Wohl eine Sache von Stunden

Er kündigte zudem an, dass die A5 wegen der aufwendigen Aufräumarbeiten über mehrere Stunden gesperrt bleiben würde.

Aktuell bildet sich in südlicher Fahrtrichtung ein Rückstau, der mittlerweile bis hinter das Walldorfer Kreuz reicht.

Dieser Artikel wird aktualisiert, wenn neue Erkenntnisse vorliegen.

BNN