Nach wochenlangem Shutdown wegen der Corona-Krise dürfen von diesem Montag an viele Geschäfte in Baden-Württemberg wieder öffnen. Die Regelung gilt für kleine und mittelgroße Läden von bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte die von Bund und Ländern zuvor vereinbarten Vorgaben am Wochenende verteidigt.

„Sinn dieser Regelung ist es, dass nicht alle Geschäfte gleichzeitig öffnen, weil das einen Sog auf unsere Haupteinkaufsstraßen und Einkaufszentren zur Folge hätte“, hatte er betont.

Die Wirtschaft, die FDP im Landtag sowie Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatten die Vereinbarung kritisiert. Auch der Einzelhandelsverband hatte moniert, dass die Bedingung für die Öffnung die Größe des Geschäfts und die Art der Branche ist – und nicht die Einhaltung von bundesweit einheitlichen Hygienevorgaben beziehungsweise der Infektionsschutz.

Kfz-Händler und Fahrradhändler dürfen trotz Corona-Krise wieder öffnen

Unabhängig von der Fläche dürfen auch Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen heute wieder öffnen. Cafés und Eisdielen dürfen jetzt, wie zuvor schon Gaststätten, außer Haus verkaufen. Büchereien können unter Auflagen wieder aufmachen. Voraussichtlich ab dem 4. Mai sollen auch Friseure ihre Dienste wieder anbieten können.

