Luisa Boos: Wahlfreiheit zwischen acht und neun Jahren Abi

Anzeige

SPD-Generalsekretärin Luisa Boos fordert eine Wahlfreiheit zwischen dem acht- und neunjährigen Abitur in Baden-Württemberg.

«Diese Wahlfreiheit muss sowohl über verschiedene Schularten – wie der Gemeinschaftsschule und den beruflichen Gymnasien – als auch am allgemeinbildenden Gymnasium gewährleistet sein», teilte sie am Mittwoch in Stuttgart mit. Boos unterstützt damit die Petition einer Elterninitiative für das neunjährige Gymnasium, die bislang mehr als 31 700 Menschen unterzeichnet haben.

44 Modellgymnasien mit neunjährigem Abitur

In Baden-Württemberg bieten derzeit 44 Modellgymnasien das neunjährige Abitur im Rahmen eines Schulversuchs an, der bis 2024/25 läuft. Die grün-schwarze Landesregierung lehnte zusätzliche neunjährige Gymnasien zuletzt ab. Innerhalb der SPD ist das Thema umstritten. SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch hatte eine Ausweitung der neunjährigen Gymnasien abgelehnt, als er in der vergangenen grün-roten Landesregierung Kultusminister war. Hingegen hatte der damalige SPD-Landtagsfraktionschef Claus Schmiedel mehr Gymnasien gefordert, die das Abitur nach neun Jahren anbieten.

Die Landtagsfraktion hat sich heute noch nicht festgelegt. Deren Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei sagte: «Wir prüfen derzeit im Auftrag unseres Fraktionsvorsitzenden Andreas Stoch die Ergebnisse des G9-Modellversuchs und die infrage kommenden Optionen.»

(dpa/lsw)