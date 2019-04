Anzeige

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) – Zwei 24-Jährige sind in der Schwäbisch Gmünder Innenstadt von einer Gruppe aus sechs Männern geschlagen und getreten worden. Dabei wurden sie leicht verletzt, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte. Die Täter sollen nach Angaben der Opfer ungefähr gleichen Alters sein. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 5 Uhr morgens.