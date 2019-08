Mann brennt aus Versehen eigenes Haus ab: hoher Schaden

Anzeige

Ein Mann hat bei Dacharbeiten in Donzdorf im Kreis Göppingen sein eigenes Haus in Brand gesteckt und 1,2 Millionen Euro Schaden verursacht. Die Kunststofffassade seines Hauses hatte am Freitag Feuer gefangen, als der 55-Jährige Dachplatten verschweißte, wie die Polizei mitteilte.

Als die Feuerwehr kam, stand demnach bereits der Dachstuhl in Flammen. Eine Frau habe sich mit einer leichten Rauchvergiftung nach draußen retten können, der 55-Jährige habe leichte Brandverletzungen erlitten. Das Haus brannte komplett ab.

Am Nachbargebäude zersprangen nach Polizeiangaben durch die Hitze sämtliche Scheiben. Die Bewohner mussten ausquartiert werden.