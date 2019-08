Mann ertrinkt beim Baden im Neckar

Anzeige

Ein 32 Jahre alter Mann ist in Heidelberg beim Baden im Neckar ertrunken. Er war am Sonntagabend an der Neckarwiese ins Wasser gestiegen und nicht wieder aufgetaucht, wie die Polizei mitteilte.

Bei einer umfangreichen Suche mit Hilfe von Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, DLRG und Rettungshunden konnte der Mann von einem Taucher der Feuerwehr Heidelberg nur noch leblos geborgen werden.

Der 32-Jährige wurde laut Polizei bei laufender Reanimation in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er später starn. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

dpa/lsw