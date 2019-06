Mann verliert Kontrolle über Motorrad und stirbt bei Sturz

Anzeige

Trochtelfingen (dpa/lsw) – Ein 46-Jähriger ist bei Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) mit seinem Motorrad in eine Leitplanke geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Zeugenaussagen deuteten darauf hin, das er möglicherweise einem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte, dass auf seine Fahrspur geraten war. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus, er starb jedoch auf dem Weg dorthin. Die Polizei hofft auf Hinweise weiterer Zeugen.