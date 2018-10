Mann verschluckt Kaugummi und verursacht Unfall

Anzeige

Ein 46-Jähriger hat in Lenningen (Kreis Esslingen) einen Unfall mit drei Leichtverletzten verursacht, nachdem er sich an einem Kaugummi verschluckt hat.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bekam der Mann am Dienstag wegen des Kaugummis einen Hustenanfall, kam dadurch auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der hinteren Seite eines vorbeifahrenden Autos zusammen. Der 79 Jahre alte Fahrer sowie die 78 Jahre alte Beifahrerin des anderen Wagens wurden dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 46 Jahre alte Mann kam mit leichten Verletzungen davon. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 15 000 Euro.