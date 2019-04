Anzeige

Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen eine Tankstelle in Öhringen (Hohenlohekreis) überfallen. Der maskierte Mann bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und erbeutete Bargeld und Zigaretten, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Heilbronn mitteilten. Ihm gelang die Flucht. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Wie hoch die Beute des Täters war, dazu wollte sie keine näheren Angaben machen.