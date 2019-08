Maxime Awoudja erstmals im Kader der U21-Nationalmannschaft

Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) – Neuzugang Maxime Awoudja vom Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart ist überraschend in den Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft berufen worden. Der 21 Jahre alte Verteidiger ist einer von insgesamt 19 Debütanten im Aufgebot für das Testspiel gegen Griechenland am 5. September sowie das EM-Qualifikationsspiel in Wales am 10. September. Den von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz zusammengestellten Kader gab der DFB am Mittwoch bekannt.

Awoudja war vor wenigen Wochen von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zum VfB gewechselt. Der Innenverteidiger kam bisher lediglich im Auftaktspiel der 2. Liga gegen Hannover 96 (2:1) für die Schwaben zum Einsatz. Nach seiner Einwechslung in der 35. Minute hatte er ein Eigentor geschossen und war in der Schlussphase (85. Minute) wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz geschickt worden.