„May hat viele ihrer neun politischen Leben aufgebraucht“

Theresa May könnte über eine Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Parlaments stürzen, zumal es große Zugeständnisse Londons an die EU zu enthalten scheint. Das sagte Nicolai von Ondarza, Leiter der Forschungsgruppe Europa bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP), im Gespräch mit den BNN.

Der Brexit-Streit zwischen London und Brüssel steuert auf eine Lösung hin. Wer hat sich am Ende mehr bewegt?

Von Ondarza: Das ist noch nicht ganz klar, die 500 Seiten des Dokuments müssen noch analysiert werden. Was wir aber hören, deutet darauf hin, dass sich die EU in fast allen Bereichen durchsetzen konnte. London akzeptiert demnach eine Übergangsphase bis mindestens Ende 2020 und wird solange an die EU-Regeln gebunden sein. Um die Grenze zu Nordirland offen zu halten, wird Großbritannien danach anscheinend in einer Zollunion mit der EU bleiben oder sich an die EU-Regeln halten.

Die britische Strategie, auf Zeit zu spielen, hat also nicht gefruchtet?

Von Ondarza: Nein. Die EU-Staaten haben sich bis zuletzt einig gezeigt und stehen hinter der gemeinsamen Position, was an sich schon bemerkenswert ist…

…aber von einer Euphorie ist in Brüssel auch nichts zu spüren. Warum?

Von Ondarza: Weil der Brexit weiter ein symbolischer Schaden für die EU bleibt. Er wird in Brüssel von allen bedauert. Aus der EU-Sicht ging es jetzt um Schadensbegrenzung, die scheinbar gelungen ist. Trotzdem wird ein Schaden bleiben.

Welche Chancen hat Theresa May, das Abkommen durch das Westminster-Parlament zu bringen?

Von Ondarza: Die Situation in London ist noch sehr turbulent. Man kann heute sagen, dass sich die EU und die britischen Verhandlungsführer einig sind, aber von einer Einigung mit London können wir noch nicht sprechen. Im Parlament haben jedenfalls schon über 50 Tory-Abgeordnete May die Gefolgschaft verweigert. Auch ihr Mehrheitspartner, die Partei DUP, lehnt das Abkommen in der vorgesehenen Form ab. Sie bekommt es also nur mit Hilfe der Opposition durch. Es könnte knapp reichen, sie könnte aber auch scheitern.

Das wäre dann der Sturz von May?

Von Ondarza: Ja, wenn jetzt das wichtigste Projekt ihrer Premierschaft scheitert, dann kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie weiter im Sattel bleibt. May scheint trotz der verpatzten Neuwahlen 2016 neun politische Leben zu haben, aber von denen ist ein Großteil aufgebraucht. In London wird darüber spekuliert, ob es dann einen neuen konservativen Premier gäbe. Oder es käme zu Neuwahlen, und dann wäre tatsächlich auch ein zweites Referendum möglich.

Kann der Brexit-Fahrplan überhaupt noch eingehalten werden?

Von Ondarza: Wenn der Kompromiss jetzt kommt, würde das ausreichen. Das Abkommen wird finalisiert, formell unterzeichnet und braucht dann die Zustimmung des britischen Parlaments, des Europaparlaments und der EU-Regierungen im Ministerrat. Das ist machbar bis zum März 2019.

Wenn das aber nicht klappt, wie schwer würde ein ungeordneter Brexit die EU treffen?

Von Ondarza: Der Handel würde erheblich erschwert werden. Es wäre unklar, was mit den drei Millionen EU-Bürgern in Großbritannien passiert. Und auch die Grundsatzfragen wie die Nutzung des europäischen Luftraums durch britische Airlines wären ungeregelt. Die Nichteinigung wäre sehr negativ für die EU – aber für die Briten noch schwieriger. Darum glauben die Experten, dass wenn der Deal im britischen Parlament scheitert, es nicht sofort zu einem ungeordneten Brexit kommt, sondern weitere Optionen geprüft würden.