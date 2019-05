Medien: VfB Stuttgart gibt Angebot für Paderborns Klement ab

Anzeige

Stuttgart (dpa) – Der VfB Stuttgart ist nach Medien-Informationen an der Verpflichtung des Offensivspielers Philipp Klement von Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn interessiert. Der abstiegsbedrohte VfB soll bereits ein Angebot für den 26-Jährigen abgegeben haben, wie die «Bild» am Freitag berichtet. Zuvor hatten schon der «Kicker» und die «Westfalenpost» vom Interesse der Schwaben an Klement berichtet. Klement war mit 16 Toren bester Torschütze der Paderborner in der abgelaufenen Zweitliga-Saison.