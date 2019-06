Mehr als 300 Boote bei Nachtregatta am Bodensee

Anzeige

Mehr als 300 Boote sind am Freitagabend in Lindau zur größten Segelveranstaltung am Bodensee gestartet. Nach Angaben der Veranstalter hatten sich rund 2000 Segler zu der Nachtregatta «Rund um» angemeldet. Die Veranstaltung fand in diesem Jahr zum 69. Mal statt.

An der Regatta dürfen Boote mit einer Kielgröße von 6,50 Meter oder mehr teilnehmen, jedes Boot braucht eine mindestens dreiköpfige Besatzung. Mit den großen Booten müssen die Wassersportler in der Nacht eine Strecke von 100 Kilometern zurücklegen, für kleinere Segelboote gilt eine verkürzte Strecke.