Mehr Hinweise auf Salafisten aus der Bevölkerung: Wie arbeiten die Ermittler?

Die Zahl der Salafisten in Baden-Württemberg ist gestiegen. Das liegt laut Verfassungsschutz auch an zunehmenden Hinweisen aus der Bevölkerung. Doch was fangen die Ermittler mit Anrufern an, die Menschen mit langen Bärten oder Gewändern melden? Ein Experte erklärt, wann aus einem Hinweis ein Fall wird.

Wenn irgendwo auf der Welt ein islamistischer Anschlag für Schrecken sorgt, kann sich Herbert Landolin Müller auf einige Anrufe einstellen. Er leitet beim baden-württembergischen Verfassungsschutz die Abteilung für internationalen Extremismus. Gerade nach Anschlägen melden sich Bürger beim vertraulichen Telefon des Verfassungsschutzes. „Bestimmten Hinweisen müssen wir nachgehen“, sagt Müller. Auch die Tipps aus der Bevölkerung sorgen dafür, dass die Zahl der Islamisten in Baden-Württemberg stetig ansteigt (3 860). Dabei wächst die Zahl der Salafisten stärker als die anderer islamistischer Gruppen.

Jeder zehnte Anruf führt zu Ermittlungen

„Wir gingen von einem größeren Dunkelfeld aus und haben nun mehr Klarheit geschaffen“, betont Müller. Eine weitere Steigerung sei denkbar. „Wir haben bislang meist nur Männer gelistet. Es ist schwieriger, an die Frauenzirkel heranzukommen.“ Gerade in diesem Bereich können Hinweise aus der Bevölkerung weiterhelfen. „Echte Perlen sind da aber selten“, sagt Müller über die Anrufe.

Etwa jeder zehnte führe zu einer Ermittlung. Manchmal ruft ein Betrunkener an, der Dampf ablassen möchte, manchmal eine besorgte ältere Dame, die irgendwo jemanden gesehen hat, der ein „seltsames Gewand“ trägt. Erst wenn sich für die Ermittler – etwa durch die Nennung eines einschlägigen Ortes – ein schlüssiges Bild ergibt, wird aus dem Hinweis ein sogenannter „Anfasser“, ein richtiger Fall.

Nach dem 11. September 2001 gingen Hinweise ein, manche Bewohner des Hauses kämen mit der Kehrwoche nicht zurecht. „Das und ein langer Bart reichte für manche aus, um sich bei uns zu melden“, sagt Müller. „Manche Hinweise waren schräg.“ Nachdem der Flüchtlingsstrom 2015 Deutschland erreichte, habe man „Waschkörbeweise“ Informationen bekommen, sagt Müller. Unter den angekommenen Menschen seien nicht nur Verfolgte gewesen, sondern auch Verfolger.

60 Moscheen in Baden-Württemberg

Er weiß: Gehen die Ermittler dem nicht nach und es passiert etwas, sieht es nach einem Versagen der Behörde aus. Wertvolle Hinweise liefern meist auch Insider der Szene, etwa Vereinsmitglieder, die mit der Entwicklung unzufrieden sind. Beim vertraulichen Telefon nehmen die Verfassungsschützer Anrufe auch in türkisch oder arabisch entgegen. Nach einem konkreten Hinweis überprüfen die Ermittler die Verdächtigen, fragen bei den Behörden nach, ob ein Fall bereits vorliegt. Auch V-Leute in den jeweiligen Städten werden in die Recherche einbezogen.

Hintergrund: Die Zahl der Islamisten in Baden-Württemberg steigt seit Jahren. Der Verfassungsschutz Baden-Württemberg erfasste unter „islamistisches Personenpotenzial“ im Jahr 2016 insgesamt 3 527 Menschen, im Jahr darauf waren es 3 679 und im Jahr 2018 waren es 3 860.

Der Anteil der Salafisten war zuletzt von 18 (2016) auf 24 (2018) Prozent angestiegen. Aktuell geht der Verfassungsschutz von 1 170 in Baden-Württemberg lebenden Salafisten aus. Im März dieses Jahres lag die Zahl noch bei 950. Die Zahlen sind laut Verfassungsschutz teilweise geschätzt.

Ein großer Teil ihrer Arbeit besteht jedoch aus eigenen Ermittlungen. Die Verfassungsschützer suchen auch einschlägige Orte auf. 60 Moscheen gebe es in Baden-Württemberg, sagt Müller. „Da können auch Salafisten aufschlagen.“ Die Anhänger dieser fundamentalistischen Strömung gelten als rückwärtsgewandt und extrem konservativ. Reformen und jede Form von Modernisierung lehnen sie ab.

Ging man früher von Hochburgen in Stuttgart, Ulm, Freiburg und Mannheim aus, konzentrieren sich die Verfassungsschützer mittlerweile auch auf ländliche Gebiete. „Die müssen nicht mehr eine bestimmte Moschee anlaufen, der Austausch läuft auch über die sozialen Medien“, sagt Müller. Und dort seien die Ermittler seit Bestehen dieser Netzwerke aktiv.

Die Datenmenge ist ein Problem: „Es ist ein regelrechtes Meer, da ist unheimlich viel Müll unterwegs.“ Manch einer prahle im Internet mit islamistischen Tendenzen, sei in der Realität aber nur ein Wichtigtuer. Da geben einschlägige Veranstaltungen mehr Aufschluss über potenziell Verdächtige, auch wenn Müller betont: „Nicht jeder Salafist muss Straftaten begehen.“

Auch Salafisten im Gefängnis im Blick

Hellhörig werden die Verfassungsschützer auch, wenn in Polizeimeldungen das Stichwort „Salafist“ auftaucht. Sie haben auch die Salafisten im Gefängnis im Blick. „Wir fragen uns: Was machen wir, wenn sie rauskommen?“ Oft soll ein Gespräch klären, ob jemand seine gefährlichen Überzeugungen abgelegt hat oder nicht.

Bundesweit gibt es laut Verfassungsschutz etwa 11 500 Salafisten, rund 3 100 sollen es in Nordrhein-Westfalen sein. „Wir sind in Baden-Württemberg im Verhältnis“, sagt Müller.