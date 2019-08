Metallica in Mannheim: Alles Infos zum Konzert – Es gibt noch Karten!

Anzeige

Metallica kommen wieder nach Mannheim. Am Sonntag gastieren Metallica in Mannheim, die Veranstalter rechnen mit 60 000 Fans – es gibt sogar noch ein paar Karten. Alles Infos zu Anreise, Einlass und Konzert.

Zuletzt hatten Metallica 2018 in Mannheim gastiert. Damals in vergleichsweise kleinen Rahmen in der SAP Arena vor rund 14 500 Zuschauern. Das Open Air-Konzert am Sonntag fällt ein paar Nummern größer aus. Die Veranstalter erwarten 60 000 Besucher auf dem Maimarktgelände. Online sind keine Karten mehr erhältlich, allerdings: An der Abendkasse werde es noch ein kleines Restkontingent geben, teilte der Veranstalter mit.

Zusätzliche Busse und Bahnen im Einsatz

Für einen derartigen Andrang reichen die Parkkapazitäten rund um das Mannheimer Maimarktgelände nicht aus. Die Veranstalter bitten Besucher daher darum, öffentliche Verkehrsmittel zur Anreise zu nutzen. Die Eintrittskarten zum Konzert berechtigen zur Nutzung von Verbindungen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (RNV). Die Verkehrsbetriebe werden für das Konzert zusätzliche Bahnen und Busse einsetzen.

Das Maimarktgelände in Mannheim ist am besten vom S-Bahnhof SAP Arena/Maimarkt zu erreichen. Er wird aus der Innenstadt von den Straßenbahnlinien 6 und 6a angefahren.Von dort sind es zu Fuß knapp fünf Minuten bis zum Konzertareal. Nach Konzertende raten die Veranstalter zur Nutzung der Haltestelle Neuostheim, die gegenüber des Flughafengeländes liegt.

Straßensperrung vor Konzertgelände

Die kostenpflichtigen Parkplätze am Maimarktgelände öffnen um 13 Uhr. Rollstuhlfahrer und mobilitätseingeschränkte Besucher können auf dem Parkplatz P20 in entsprechend gekennzeichneten Bereichen parken. Wegen des großen Andrangs rechnen die Veranstalter mit längeren Wartezeiten bei der Ein- und Ausfahrt. Die vor dem Maimarktgelände verlaufende Xaver-Fuhr-Straße wird am Sonntag gesperrt sein.

Einlass auf das Maimarktgelände ist um 15.30 Uhr. Die Veranstalter weisen auf strenge Sicherheitskontrollen hin, die zu längeren Wartezeiten führen können. Auf dem Gelände werden Taschen, die die Größe der DIN A4 überschreiten, verboten sein – wie übrigens auch Motorradhelme. Eine Möglichkeit, Taschen einzuschließen, wird es nicht geben.

Vorprogramm zu Metallica startet um 17.45 Uhr

Erlaubt sind nach einer Mitteilung des Veranstalters Handtaschen, Beutel und kleinere Rucksäcke. Darin sollten allerdings keine Getränke oder Lebensmittel sein: Deren Transfer auf das Maimarktgelände ist verboten. Generell sind Besucher gehalten, „Gegenstände aller Art“ daheim zu lassen, sofern sie nicht unbedingt benötigt werden.

Und: Ein Open Air ist kein Festival. Zeltmöglichkeiten auf und um das Maimarktgelände wird es daher nicht geben.

Welche Songs werden Metallica spielen?

Das Vorprogramm, das um 17.45 Uhr startet, bestreiten die Norweger Bokassa, die eine Mischung aus Hardcore-Punk und Stoner Rock spielen. Als weiteren Gast-Act haben Metallica die schwedische Heavy-Metal-Band „Ghost“ dabei.

Metallica werden die Bühne dann wohl erst mit Einbruch der Dämmerung betreten. Worauf die Fans sich freuen können? Einen Hinweis gibt möglicherweise die Setlist ihres Gigs in Wien am 16. August. Sie beinhaltet Klassiker wie jüngere Stücke gleichermaßen – und mit „No Leaf Clover“ und „Frantic“ sogar zwei eher selten gespielte Songs.

Die Metallica-Playlist vom Konzert in Wien am 16. August 2019:

Intro: The Ecstasy of Gold

Hardwired The Memory remains The Four Horsemen Harvester of Sorrow The Unforgiven Here comes Revenge Moth into Flame Sad but True No Leaf Clover Frantic One Master of Puppets For Whom the Bell Tolls Creeping Death Seek & Destroy Spit out the Bone Nothing Else Matters Enter Sandman

BNN