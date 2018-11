Ministerin wirbt für Batteriezellenproduktion im Südwesten

Anzeige

Mit einem neuen Forschungsprojekt bringt sich Baden-Württemberg weiter als möglicher Standort für eine Batteriezellenproduktion in Stellung. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) stellt die Initiative namens „DigiBattPro4.0“ am Montag in Stuttgart vor.

Unter anderem soll damit der Produktionsprozess effizienter gemacht werden, um großformatige Lithium-Ionen-Zellen wettbewerbsfähig anbieten zu können. Die Bundesregierung will die Ansiedlung einer Batteriezellenproduktion in Deutschland mit einer Milliarde Euro fördern. Wer diese Produktion aufbauen soll und wo, ist aber noch unklar.

dpa/lsw