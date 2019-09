Kretschmann macht weiter: Badische Abgeordnete loben seine Arbeit

Anzeige

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will bei der Landtagswahl 2021 erneut antreten. Der Landesverband der Grünen verbreitete am Donnerstag per Twitter einen entsprechenden Brief Kretschmanns „an die Bürgerinnen und Bürger“. Die hiesigen Abgeordnete in der Region begrüßen die Entscheidung.

„Ich werde wieder meinen Hut in den Ring werfen“, sagte Kretschmann am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Stuttgart. Aus seiner Partei habe er nur den Wunsch gehört, weiter zu machen. Trotz aller guten Ratschläge müsse man am Ende die Entscheidung selbst treffen, sagte er. Das Alter sei nicht das entscheidende Kriterium. Wichtig sei vielmehr die Frage, ob man noch neugierig genug sei. Dies sei der Fall. Er fühle sich fit. Zuvor wurde über seine Zukunftspläne viel spekuliert.

In dem Brief „an die Bürgerinnen und Bürger“ schreibt der 71-Jährige: „Ich habe mich dafür entschieden, mich bei der kommenden Landtagswahl erneut um das Amt des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg zu bewerben.“

Kretschmann ist seit 2011 der erste und bislang einzige grüne Ministerpräsident eines Bundeslandes und genießt hohe Beliebtheitswerte in der Bevölkerung. Seit 2016 regiert er mit einer grün-schwarzen Koalition – davor gab es ein grün-rotes Bündnis.

Kretschmanns Entscheidung dürfte in seiner Partei mit großer Erleichterung aufgenommen werden. 2016 waren die Grünen mit ihm an der Spitze als stärkste Kraft aus der Landtagswahl hervorgegangen. Sie holten 30,3 Prozent. Die CDU landete mit 27 Prozent auf dem zweiten Platz.

Optimismus aus Karlsruhe

Von den Landtagsabgeordneten aus der Region kommt vor allem Freude über die Verkündung des 71-Jährigen. Ute Leidig aus Karlsruhe war sich nicht hundertprozentig sicher, wie Kretschmanns Entscheidung ausfallen würde. Überrascht über seinen erneuten Antritts-Willen sei sie aber auch nicht. „Ich freue mich sehr“, so Leidig: „In diesen Zeiten brauchen wir Politiker wie ihn.“

Er ist einfach noch so interessiert.

Ute Leidig, Landtagsabgeordnete aus Karlsruhe, zu Kretschmanns Beweggründen

Die Landtagsabgeordnete für die Fächerstadt ist optimistisch, was die Chancen für eine Wiederwahl betreffen. Ein Selbstläufer werde es aber nicht. Leidig betont, wie wichtig es für die Grünen sei, durch das Stellen des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg jegliche Vorurteile, die Partei könne nicht regieren, ab absurdum geführt zu haben.

Ihr Kollege Alexander Salomon, der ebenfalls für Karlsruhe im Landtag sitzt, unterstreicht, wie bedeutend es sei, dass die Grünen in einem industriell starken Land wie Baden-Württemberg zeigten, dass Klimaschutz und Wirtschaft vereinbar seien. Generell sei das Thema Klima eines gewesen, bei dem Kretschmann in den vergangenen Monaten merklich noch einmal aufgeblüht sei. Auch das ließ Salomon vermuten, dass der Landesvater es 2021 noch einmal wissen will.

Freude in Bretten

Von einer Entscheidung für das Land spricht die Landtagsabgeordnete Andrea Schwarz aus Bretten. Kretschmann sei sich einfach seiner Verantwortung bewusst. „In Zeiten des Klimawandels brauchen wir eine ökologische Transformation der Wirtschaft. Winfried Kretschmann ist der Garant dafür, dass Ökologie und Ökonomie zusammengedacht werden und erhält dafür bundesweit Anerkennung“, so die Abgeordnete aus Oberderdingen.

Der richtige Mann zur richtigen Zeit

Andrea Schwarz, Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Bretten

„Wir haben in den letzten acht Jahren viel für Baden-Württemberg erreicht und viele wichtige Projekte angestoßen, gerade bei der Energie- und Mobilitätswende. Dennoch liegt ein weiter Weg vor uns. Gerade auch in Zeiten des aufkeimenden Rechtspopulismus ist Winfried Kretschmann der richtige Mann zur richtigen Zeit, um unsere liberale Demokratie zu stärken,“ so Schwarz. Denn ihm liege neben dem Thema Klima vor allem der Zusammenhalt der Gesellschaft sehr am Herzen.

Ein Problem ob des fortgeschrittenen Alters Kretschmanns sieht sie nicht. „Gehen Sie mal mit ihm wandern“, scherzt Schwarz: „Ich dachte: Das gibt’s doch nicht!“ Alexander Salomon aus Karlsruhe fordert, dass das Alter nicht mehr als Manko angesehen werden dürfe: „Ich sehe darin kein Problem.“

CDU-Spitzenkandidatin nicht überrascht

Die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann zeigt sich nicht überrascht: „Ich habe zu keinem Zeitpunkt mit einem anderen Gegenkandidaten als Winfried Kretschmann gerechnet. Wir freuen uns auf einen fairen und in der Sache harten Wettbewerb. Baden-Württemberg steht in zentralen Politikbereichen wie der Klima-, der Wirtschafts- und Sicherheitspolitik vor großen Herausforderungen und die Bürger erwarten, dass wir die Weichen für die Zukunft richtig stellen und handeln.“

Grüne wollen Posten des Ministerpräsidenten verteidigen

2021 wollen die Grünen den Ministerpräsidentenposten verteidigen – vor allem gegen die CDU, die in Baden-Württemberg selber wieder den Regierungschef stellen möchte. Für die Christdemokraten zieht Kultusministerin Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf.

Kretschmann tat sich mit der Entscheidung einer erneuten Spitzenkandidatur nicht leicht. Immer wieder verwies er in den vergangenen Monaten darauf, dass er zum Zeitpunkt der nächsten Landtagswahl 72 Jahre alt sein werde. Andererseits haben es die Grünen versäumt, einen Nachfolger für Kretschmann aufzubauen. Hätte Kretschmann seinen Verzicht auf die Spitzenkandidatur erklärt, hätten die Grünen unter Zeitdruck einen Nachfolger suchen und aufbauen müssen.

