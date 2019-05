Motorrad überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Anzeige

Emmingen (dpa/lsw) – Ein Motorradfahrer hat sich im Landkreis Tuttlingen mit seiner Maschine überschlagen und schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war am Samstagmittag zwischen Emmingen (Landkreis Tuttlingen) und Engen (Landkreis Konstanz) auf der Bundesstraße 491 unterwegs, als er vor einer Linkskurve das Motorrad stark abbremste und ins Schleudern geriet, wie die Polizei mitteilte. Der 41-Jährige stürzte demnach, rutschte mit dem Motorrad über die Fahrbahn in einen Abwassergraben und überschlug sich dort mitsamt dem Zweirad. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht.