Mutmaßlicher Einbrecher erweist sich als Mieter

Ein Mann ist über eine Leiter in seine Wohnung in Lörrach geklettert und hat dadurch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 25 Jahre alte Mieter habe keinen Schlüssel bei sich gehabt. Gemeinsam mit einem weiteren Mann sei er daher in die Wohnung geklettert, wie es am Montag bei der Polizei hieß.

Die Beamten hatten einen Zeugenhinweis erhalten, woraufhin sich am Freitagabend mehrere Streifenwagen auf den Weg zum „Tatort“ machten. Nachdem das Haus umstellt war, trafen die Beamten den vermeintlichen Einbrecher in seiner Dachgeschosswohnung an – wo sich der Irrtum rasch aufklärte.

dpa/lsw