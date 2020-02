Nabu: Erste Zugvögel kehren nach Baden-Württemberg zurück

Anzeige

Das milde Wetter hat die ersten Zugvögel aus ihren Überwinterungsgebieten am Mittelmeer zurück in den Südwesten gelockt. „Derzeit sind in ganz Baden-Württemberg zurückkehrende Stare, Kiebitze, Misteldrosseln und andere Kurzstreckenzieher zu beobachten“, teilte der Naturschutzbund (Nabu) am Freitag in Stuttgart mit. Auch erste Storchenpaare seien wieder da. Eigentlich beginne die Hauptzugzeit erst Anfang März.

Die Langstreckenzieher unter den Zugvögeln – die südlich der Sahara bis weit im Süden Afrikas überwinterten – bekämen von der milden Witterung in Mitteleuropa dagegen nichts mit, hieß es beim Nabu weiter. „Noch nichts zu sehen oder zu hören ist daher von Mauerseglern, Rauch- und Mehlschwalben sowie dem Kuckuck, die stets zur selben Zeit zurückkehren und ihrer inneren Uhr folgen.“

dpa/lsw