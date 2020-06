Anzeige

Belohnung für den Derby-Sieg? Nach dem hart erkämpften 2:1-Triumph des KSC gegen den VfB Stuttgart hat sich die Ausgangslage der Badener im Abstiegskampf verbessert. Davon profitiert auch Interims-Coach Christian Eichner: Er soll in Kürze einen Cheftrainer-Vertrag erhalten.

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will seinen Coach Christian Eichner noch vor Ablauf der Saison mit einem Cheftrainer-Vertrag ausstatten. «Ich denke, dass wir uns noch vor Saisonende einig werden und Christian und Zlatan (Eichners Assistent Bajramovic, d. Red.) ihre neuen Verträge beim KSC unterschreiben werden», sagte Sportchef Oliver Kreuzer am Montag in einem Interview.

Die Absicht, mit Eichner, der Anfang Februar den Trainerjob von Alois Schwartz übernommen hatte, über den Sommer hinaus weiterzuarbeiten, formulierte Kreuzer zuletzt häufiger. Nun soll es offenbar schnell gehen.

Schlimmstenfalls mit Eichner auch in die 3. Liga

Eichner habe «großes Fachwissen» und als einstiges Karlsruher Eigengewächs «auch ein Auge auf den Nachwuchs», sagte Kreuzer am Sonntagabend im SWR über den 37-Jährigen: «Deswegen kann ich mir vorstellen, mit Christian auch in die Dritte Liga zu gehen.»

Durch den Derbysieg gegen den VfB Stuttgart (2:1) steht der KSC drei Spieltage vor Schluss aber erstmal wieder auf einem Nichtabstiegsplatz.

