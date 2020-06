Nach Krawallen: Stuttgart prüft Alkoholverbot und Videoüberwachung

Anzeige

40 Ermittler sollen die Vorfälle vom vergangenen Wochenende in Stuttgart aufklären. Nach den Randalen in der Nacht auf Sonntag wurden 25 Menschen festgenommen, acht von ihnen sitzen in U-Haft. Innenminister Thomas Strobl (CDU) zeigte sich am Dienstag erfreut über die ersten Ermittlungserfolge. „Die Strafverfolgung ist keinesfalls abgeschlossen, ich hoffe auf weitere Festnahmen.“ Dennoch betonte Strobl: „Nicht alle der 500 Beteiligten haben auch Straftaten begangen.“

Der Wunsch von Thomas Strobl war nicht zu überhören. Der Innenminister äußerte bei der Pressekonferenz am Dienstag erst seinen Unmut, dann seine Hoffnung und schließlich seinen Appell: Die Stadt Stuttgart soll doch nach Jahren bitte eine Sicherheitspartnerschaft mit dem Land Baden-Württemberg eingehen. Das würde die Sicherheit in der Landeshauptstadt aus Sicht des CDU-Mannes erhöhen.

„Die Stadt muss entscheiden, ob sie sich mit Dingen abfindet oder Dinge ändern will“, erklärte Strobl. Da war er eher schon beim Appell angekommen. Die Vorfälle vom vergangenen Wochenende klingen noch deutlich nach in Stuttgart. Eine 40-köpfige Ermittlergruppe sichtet derzeit das umfangreiche Bild- und Videomaterial. „Die Strafverfolgung ist keinesfalls abgeschlossen, ich hoffe auf weitere Festnahmen“, erklärte Strobl.

„Es sind auch die beteiligt, die anfeuern, klatschen und möglicherweise helfen, sich der Strafverfolgung zu entziehen.“ Doch nicht alle der 500 Beteiligten hätten auch Straftaten begangen. Von den zunächst 25 festgenommenen Menschen im Alter zwischen 16 und 33 Jahren seien acht in U-Haft. Es geht um gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch in besonders schwerem Fall, in einem Fall um versuchten Totschlag.

Großteil der Festgenommenen war alkoholisiert

Verdächtigt werden Männer mit deutscher, kroatischer, irakischer, portugiesischer und lettischer Staatsangehörigkeit. Neun der vorläufig Festgenommenen haben laut Strobl einen Flüchtlingsbezug. 15 der Tatverdächtigen sind durch Anzeigen der Polizei bereits bekannt gewesen. Während die Anzahl der Straftaten in den vergangenen Jahren zurückgegangen sei, so Strobl, habe die Gewalt gegen Polizisten zugenommen. „Alkohol spielt eine wichtige Rolle.“ Von den zunächst 25 festgenommenen Personen war demnach ein Großteil alkoholisiert. Den Höchstwert habe ein 20-Jähriger mit 2,34 Promille erreicht.

„Die Stadt Stuttgart muss entscheiden, ob sie in bestimmten Zonen Alkoholkonsumverbote verhängen will“, erklärte Strobl. Die Sicherheitspartnerschaft mit Freiburg und Heidelberg sei erfolgreich. In dem Paket geht es unter anderem um Videoüberwachung, Aufenthalts- oder Alkoholkonsumverbote. „Das müssen aber auch alle Akteure wollen.“

Die Stadt muss entscheiden, ob sie sich mit Dingen abfindet oder Dinge ändern will. Thomas Strobl, Innenminister

Die Stadt Stuttgart will, wie Bürgermeister Martin Schairer (CDU) auf BNN-Nachfrage bestätigt. Man sei gerne bereit, eine förmliche Sicherheitspartnerschaft mit dem Land einzugehen. Und doch zeigt man sich bei der Stadt überrascht über die Aussagen Strobls. Am Dienstag sei bereits ein Gremium mit Vertretern der Stadt und der Polizei zusammengekommen.

„Die Sicherheitspartnerschaft hat ihre Arbeit aufgenommen“, heißt es. Ein Alkoholverbot oder Videoüberwachung an bestimmten Plätzen werde ebenso geprüft wie der Einsatz von Streetworkern vor Ort. Ein Verbot von Alkoholkonsum geht laut Schairer „nur, wenn es dafür eine Rechtsgrundlage oder eine polizeiliche Lage gibt“. Noch Mitte Februar sei nach Einschätzung der Polizei der Obere Schlossgarten kein Kriminalitäts-Brennpunkt gewesen. „Somit wären solche Maßnahmen völlig unverhältnismäßig gewesen.“ Jetzt gebe es „eine fundamental andere Lageeinschätzung“.

Für Kommunen in Baden-Württemberg ist es nach Ansicht der Städte und Gemeinden überaus schwer, Alkohol auf öffentlichen Plätzen zu verbieten. Die Landeschefin des Städtetags, Gudrun Heute-Bluhm, erklärte: „Wegen der hohen Hürden können (…) nur wenige Städte das Instrument nutzen, da das Gesetz relativ enge Grenzen setzt, was die bereits vorgefallenen Straftaten am jeweiligen Ort angeht.“

Karlsruhe mit eigenem Sicherheitskonzept erfolgreich

In Karlsruhe konnte das Alkoholkonsumverbot am Werderplatz nur umgesetzt werden, weil es dort über Jahrzehnte Probleme trotz eines Polizeipostens gegeben habe, sagt Björn Weiße. „Das war unser Argument, um über die Hürde zu kommen“, so der Leiter des Ordnungsamts. „Wir könnten an keinem anderen Ort in Karlsruhe ein Verbot aussprechen. Es gibt aber im Moment auch nicht die Notwendigkeit.“

Bürger und Einzelhändler seien erfreut über die Auswirkungen am Werderplatz. „So befriedet war er seit Jahrzehnten nicht mehr.“ Zudem seien 30 Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes mit etwa 20.000 Kontrollen pro Jahr im Einsatz. Treffen diese auf hochaggressive Menschen, greift ein eigenes Konzept der Stadt Karlsruhe. Mit einem blauen Brief wird bei nochmaligem Fehlverhalten ein dreimonatiges Aufenthaltsverbot in der Innenstadt angedroht. Eine Gelbe Karte droht den Entzug des Führerscheins an.

Das Signal an die Täter kann nur sein: Das werden wir nicht dulden. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident

„Man braucht im Straßenverkehr eine gewisse Eignung“, sagt Weiße. Wer sich nicht beherrschen könne, zeige eine charakterliche Schwäche. Das Konzept der Gelben Karte sei eine Karlsruher Erfindung und bundesweit von Städten nachgefragt worden. „Da gibt es so gut wie keine Wiederholungstäter.“ Die Randale aus der Landeshauptstadt sollen spätestens nach der Sommerpause detailliert aufgeklärt sein, kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) indes an: „Das Signal an die Täter kann nur sein: Das werden wir nicht dulden.“