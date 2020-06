Nach Randalen in Stuttgart: „Alkohol spielt eine wichtige Rolle“

Anzeige

Die Aufarbeitung der Randale in Stuttgart offenbart, dass Alkohol eine große Rolle gespielt hat. Innenminister Thomas Strobl nannte nun Hintergründe zu den Tatverdächtigen und erklärte, wie die Ermittlungen weiter laufen sollen.

Um die Täter bei den Randalen in Stuttgart zu ermitteln, wurde eine 40-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Diese werte gerade umfangreiches Bild- und Videomaterial aus, wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstagmittag berichtete. „Es wird keinerlei Rabatt für Randalierer in Baden-Württemberg geben“, betonte er.

Obwohl die Anzahl der Straftaten in den vergangenen Jahren zurückgehe, habe die Gewalt gegen Polizisten zugenommen, so Strobl. „Alkohol spielt eine wichtige Rolle.“ Von den 25 festgenommenen Personen waren demnach 21 alkoholisiert.

Höchstwert lag bei 2,34 Promille

Acht von ihnen hätten einen Promillewert von bis zu 0,5 gehabt, weitere acht bis zu 1,1 Promille und weitere vier zwischen 1,26 und 2,08 Promille. Den Höchstwert habe ein 20-Jähriger mit 2,34 Promille erreicht.

Zu den bislang 25 Festgenommenen nannte der Innenminister nun Hintergründe. Sie seien zwischen 14 und 33 Jahre alt, unter den Festgenommenen seien zwei Frauen.

15 Personen kommen aus Stuttgart, fünf generell aus Baden-Württemberg, eine aus Bayern, eine aus Niedersachsen und drei sind ohne festen Wohnsitz.

Von den 25 Festgenommenen haben zwölf eine deutsche Staatsbürgerschaft. Manche von ihnen, so Strobl, haben einen Migrationshintergrund. Neun Personen haben einen Flüchtlingshintergrund.

15 der Tatverdächtigen sind durch Anzeigen der Polizei bereits bekannt gewesen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bezeichnete die Vorfälle als „Angriff auf das friedliche Zusammenleben und auf unsere Gesellschaft“. Es handle sich um eine völlig neue Dimension, die es in der Geschichte Baden-Württembergs so noch nicht gegeben habe.

„Das hat mit Partyszene und jugendlichem Leichtsinn mal gar nichts zu tun“, betonte Kretschmann. „Wir werden mit aller Macht dagegen vorgehen.“

Innenminister Strobl erklärte: „Die Strafverfolgung ist keinesfalls abgeschlossen. Ich hoffe auf weitere Festnahmen.“ Jedoch hätten nicht alle der 500 Beteiligten auch Straftaten begangen.

