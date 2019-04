Nach Tod eines Vierjährigen: Obduktionsergebnis erst in einem Monat

Anzeige

Nach dem Tod eines Vierjährigen auf einem Indoor-Spielplatz bei Landau rechnet die Staatsanwaltschaft Landau frühestens in einem Monat mit einem Ergebnis der Obduktion. Das teilte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage mit. Der Junge war am Samstag in der Halle in Offenbach an der Queich (Landkreis Südpfalz) zusammengebrochen.

„Es gab eine Obduktion. Diese hat aber noch keine Klarheit ergeben“, erklärte die Sprecherin auf BNN-Anfrage. Es wurden keine Verletzungen festgestellt, die „todesursächlich waren“. Nun müsse das rechtsmedizinische Gutachten abgewartet werden. „Das kann einen Monat dauern – vorsichtig geschätzt“, sagte die Sprecherin.

Keine Ermittlungen gegen Eltern und Betreiber

Die Untersuchungen würden im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens geführt. Der Staatsanwaltschaft zufolge geben es „bisher keine Anhaltspunkte für Verletzungen beim Spielen.“ Die Polizei führe weitere Vernehmungen durch. Gegen den Betreiber des Spielplatzes sowie die Eltern werde nicht ermittelt.

Am Sonntag meldete sich der Betreiber des Indoorspielplatzes per Facebook persönlich zu Wort. Demnach sei der Junge während des Gehens plötzlich zusammengesackt.

obit/dpa