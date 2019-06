Nach Wohnmobil-Brand: „Lucki“ geht es wieder gut

Anzeige

Nach dem Brand des Wohnmobils des 77-Jährigen Antiquitätenhändlers und Schauspielers Ludwig Hofmaier, der als „Lucki“ aus der ZDF-Serie „Bares für Rares“ bekannt ist, am 18. Mai hat sich der Zuschauerliebling nun auf Facebook zu Wort gemeldet.

„Meine lieben Fernsehzuschauer und Facebook-Freunde“, spricht „Lucki“ auf dem Facebookauftritt von „Bares für Rares“ in die Kamera, „ich möchte mich recht, recht herzlich bedanken für die vielen Kommentare, die ihr mir geschrieben habt.“ Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, so der Schauspieler weiter. Er sei froh, dass er noch lebe. Gesundheitlich sei alles in Ordnung.

Hofmaier und seine Frau hatten Glück im Unglück

Das Wohnmobil des 77-Jährigen brannte am 18. Mai auf einem A8-Parkplatz bei Weilheim an der Teck komplett aus. Nach Angaben der Polizei hatten sich Hofmaier und seine Frau, die auf dem Weg nach Köln waren, rechtzeitig aus dem Wohnmobil retten können. Sie kamen unversehrt davon. Weniger Glück hatte ein Lkw-Fahrer, auf dessen Lastwagen die Flammen übergriffen. Er erlitt laut Feuerwehr einen Herzinfarkt.

BNN