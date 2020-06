Neue Züge und schnellere Verbindungen auf der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel

Anzeige

Auf der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel können Fahrgäste zum Fahrplanwechsel am 14. Juni in neuen Zügen schneller vorankommen. So sollen zum Beispiel zwischen Offenburg und Basel neue Fahrzeuge stündlich unterwegs sein, wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Dienstag mitteilte.

Dabei gibt es auf der Verbindung einen Wechsel zwischen einem schnelleren Regionalexpress mit weniger Haltepunkten und einer langsameren Verbindung mit mehr Zwischenstationen.

Die neuen Züge verfügen über WLAN, Mehrzweckbereiche für Kinderwagen, Gepäck und Fahrräder sowie Videoüberwachung. Es soll eine Fahrgastbetreuung während der gesamten Fahrt einschließlich Hilfe beim Ein- und Aussteigen geben.

Hermann: „Das neue Angebot auf der Rheintalbahn macht den regionalen Schienenverkehr in der Region noch attraktiver und bietet einen Anreiz, das klimafreundliche Verkehrsmittel Bahn stärker zu nutzen.“

